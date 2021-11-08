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Μη διαθέσιμο πλέον
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 200 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα και ατμό μεγάλης διάρκειας
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Βραβεία
4.8
από 5
97
Κριτικές
98%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
JK-SRB
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Ισάξιο με σύστημα σιδερώματος
Εξαιρετικής ποιότητας ατμοσίδερο, η αυτόματη θερμοκρασία είναι πράγματι λειτουργική δημιουργώντας ευκολία στο σιδέρωμα.
Πλεονεκτήματα
Αντικολλητική πλάκα, Ισχυρός ατμός
Μειονεκτήματα
Ότι πρέπει να απενεργοποιηθεί το σίδερο στην αναπλήρωση του νερού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Madi 1977
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προϊόν
Πολύ καλό προϊόν σε σύγκριση με άλλα της ίδιας κατηγορίας
Πλεονεκτήματα
Ναι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Stkrk21
07/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικη επιλογη!!
Πολυ ευκολο στη χρηση! Ξεμπερδευεις πολυ ευκολα με το σιδερωμα!
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο