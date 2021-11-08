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  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού
  • Εγγυημένη απόδοση ατμού

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4537/70

4.8
| (97) Κριτικές | 98% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εγγυημένη απόδοση ατμού
Χάρη στην πρωτοποριακή μας σχεδίαση, τα σωματίδια των αλάτων διασπώνται εύκολα και συλλέγονται αυτόματα στο αφαιρούμενο δοχείο αλάτων. Έτσι μπορείτε να το καθαρίσετε πολύ εύκολα σε λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα, για εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με το βελτιωμένο μας σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Quick Calc Release

Εγγυημένη απόδοση ατμού

  • 45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 200 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων για εύκολο καθάρισμα του σίδερου

Σύστημα γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων για εύκολο καθάρισμα του σίδερου

Σύστημα Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα και ατμό μεγάλης διάρκειας

Η βολή ατμού έως 200 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 200 γρ. απομακρύνει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

2400W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2400W για γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.8

από 5

97

Κριτικές

98%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Ισάξιο με σύστημα σιδερώματος

Εξαιρετικής ποιότητας ατμοσίδερο, η αυτόματη θερμοκρασία είναι πράγματι λειτουργική δημιουργώντας ευκολία στο σιδέρωμα.

Πλεονεκτήματα

Αντικολλητική πλάκα, Ισχυρός ατμός

Μειονεκτήματα

Ότι πρέπει να απενεργοποιηθεί το σίδερο στην αναπλήρωση του νερού

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό προϊόν

Πολύ καλό προϊόν σε σύγκριση με άλλα της ίδιας κατηγορίας

Πλεονεκτήματα

Ναι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

07/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικη επιλογη!!

Πολυ ευκολο στη χρηση! Ξεμπερδευεις πολυ ευκολα με το σιδερωμα!

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4564/20 Ατμοσίδερο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.