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Μη διαθέσιμο πλέον
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 190 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα Quick Calc Release για εύκολο καθάρισμα και ατμό μεγάλης διάρκειας
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων
Προσφέρει γρήγορη προθέρμανση και πανίσχυρη απόδοση για να ολοκληρώνετε το σιδέρωμα γρήγορα
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Silia
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εύκολο στη χρήση!
Πολύ βολικό ατμοσίδερο λόγω του μεγέθους του. Κατάλληλο για όσους έχουν όγκο σιδερώματος και δε θέλουν να πιαστεί το χέρι τους! Αγαπημένη λειτουργία είναι η eco γιατί εξοικονομώ χρήματα νερό!
Πλεονεκτήματα
Ελαφρύ, επιλογές λειτουργίας ατμού
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur GC4535/20 Ατμοσίδερο