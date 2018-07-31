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  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4527/00

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το σίδερο ατμού Azur Performer Plus της Philips συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευκολία στη χρήση. Ενσωματωμένο δοχείο συλλογής αλάτων, για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων και για απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας. Αυτόματος έλεγχος ατμού και πλάκα T-ionicGlide.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός αλάτων με το δοχείο καθαρισμού αλάτων

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Ατμός 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 220γρ.

  • Πλάκα T-ionicGlide

  • Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα

  • 2600 Watt

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο

Αυτόματος έλεγχος ατμού για σωστή παροχή ατμού σε κάθε ρούχο

Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Άκρο τριπλής ακρίβειας για βέλτιστο έλεγχο και ορατότητα

Το μυτερό άκρο του Philips Azur Performer διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

31/07/2018

Portugal

Portugal

Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.

Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips