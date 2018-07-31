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Μη διαθέσιμο πλέον
Ατμός 50 γρ./λεπτό, βολή ατμού 220γρ.
Πλάκα T-ionicGlide
Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα
2600 Watt
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Με τον αυτόματο έλεγχο ατμού, δεν χρειάζεται να ρυθμίζετε τη σωστή ποσότητα ατμού. Επιλέξτε τη θερμοκρασία για τα ρούχα που σιδερώνετε και είστε έτοιμοι.
Το μυτερό άκρο του Philips Azur Performer διαθέτει 3 χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μοναδική ακρίβεια: μυτερή άκρη, αυλάκι για σιδέρωμα γύρω από κουμπιά και μύτη με κομψή σχεδίαση. Έτσι, χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, μπορείτε να σιδερώνετε ακόμα και τα πιο δύσκολα σημεία, π.χ. γύρω από τα κουμπιά ή μεταξύ των πτυχώσεων.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ruisuomi
31/07/2018
Portugal
Bom ferro de engomar. espero que dure muitos anos.
Gosto do produto mas poderia ser melhorado ao nível do design da base.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4527/00 Ferro a vapor
Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips