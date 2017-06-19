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  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4521/20

3
| (2) Κριτικές

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Με εύκολη τεχνολογία Quick Calc Release, πλάκα T-ionicGlide 5 αστέρων για βέλτιστη ολίσθηση, καθώς και αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας, σας προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με την καλύτερή μας πλάκα

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.

  • Πλάκα T-ionicGlide

  • Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα

  • 2600 Watt

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση

2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 200 γρ.

Βολή ατμού έως 200 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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3.0

από 5

2

Κριτικές

4
3
2

19/06/2017

Portugal

Portugal

Prático

Ferro leve, fácil de utilizar, eficaz a passar vincos

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor

21/05/2018

Portugal

Portugal

Não comprar

As camisas ficam com vincos mesmo quando borrifadas com água. Ao fim de algum tempo a base fica com uma substancia de dificil remoção

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.