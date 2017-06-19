2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC4521/20
Παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό, βολή 200 γρ.
Πλάκα T-ionicGlide
Αυτόματο σβήσιμο, προστασία από άλατα
2600 Watt
2600 W για γρήγορη θέρμανση και πανίσχυρη απόδοση.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 50 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
3.0
από 5
2
Κριτικές
JFA3
19/06/2017
Portugal
Prático
Ferro leve, fácil de utilizar, eficaz a passar vincos
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor
Joe65
21/05/2018
Portugal
Não comprar
As camisas ficam com vincos mesmo quando borrifadas com água. Ao fim de algum tempo a base fica com uma substancia de dificil remoção
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4521/20 Ferro a vapor