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Μη διαθέσιμο πλέον
GC4516/40
Aτμός 45 γρ./λεπτό, βολή ατμού 190 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
H καλύτερή μας πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει άψογα, κάνοντας το σιδέρωμα παιχνιδάκι. Οι εξαιρετικά προσεγμένες οπές εξασφαλίζουν καλά ισορροπημένη κατανομή του ατμού.
Βραβεία
Κριτικές
Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips