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  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4516/40

1 βραβείο

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το σίδερο ατμού Azur Performer Plus της Philips συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευκολία στη χρήση. Με ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας, με αυτόματο έλεγχο ατμού και πλάκα SteamGlide Plus.
Δείτε όλα τα οφέλη

Πιο αποτελεσματικός καθαρισμός αλάτων με το δοχείο καθαρισμού αλάτων

Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Aτμός 45 γρ./λεπτό, βολή ατμού 190 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2400 Watt

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

H καλύτερή μας πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει άψογα για πιο γρήγορο σιδέρωμα

H καλύτερή μας πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει άψογα για πιο γρήγορο σιδέρωμα

H καλύτερή μας πλάκα SteamGlide Plus γλιστράει άψογα, κάνοντας το σιδέρωμα παιχνιδάκι. Οι εξαιρετικά προσεγμένες οπές εξασφαλίζουν καλά ισορροπημένη κατανομή του ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με ένα μέσο σίδερο ατμού 2200 W της Philips