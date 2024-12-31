Πιο γρήγορα*, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Το σίδερο ατμού Azur Performer Plus της Philips συνδυάζει την ισχυρή απόδοση με την ευκολία στη χρήση. Με ενσωματωμένο δοχείο καθαρισμού αλάτων για αποτελεσματική αφαίρεση των αλάτων και απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας, με αυτόματο έλεγχο ατμού και πλάκα SteamGlide Plus.