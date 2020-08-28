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  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4511/40

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Χάρη στην τεχνολογία Quick Calc Release για εύκολο καθαρισμό αλάτων, τον αυτόματο έλεγχο ατμού και την πλάκα Steamglide Plus, αυτό το σίδερο προσφέρει απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με εύχρηστο σύστημα καθαρισμού αλάτων

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2400 Watt

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Βολή ατμού έως 180 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

28/08/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετικό

Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!

Πλεονεκτήματα

Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!

Μειονεκτήματα

Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.