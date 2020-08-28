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Μη διαθέσιμο πλέον
Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kostas1981
28/08/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετικό
Άπίστευτο!!! Απλά καταπληκτικό!!! Και εύκολα καθαρίζονται τα άλατα και πολύ ατμό έχει και δέ το γεμίζεις κάθε τρείς και λίγο!!!
Πλεονεκτήματα
Χαμηλή κατανάλωση, πλούσιο ατμό, εύκολο και αξιόπιστο σύστημα καθαρίσματος για τα άλατα!!!!!
Μειονεκτήματα
Πιθανόν το βάρος γιά κάποιους/κάποιες
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4511/40 Ατμοσίδερο