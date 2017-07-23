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  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Azur Performer PlusΑτμοσίδερο

GC4510/30

4
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Χάρη στην τεχνολογία Quick Calc Release για εύκολο καθαρισμό αλάτων, τον αυτόματο έλεγχο ατμού και την πλάκα Steamglide Plus, αυτό το σίδερο προσφέρει απόδοση ατμού μεγάλης διάρκειας.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με εύχρηστο σύστημα καθαρισμού αλάτων

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 170 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2400 Watt

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 170 γρ.

Βολή ατμού έως 170 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
3
2
1

23/07/2017

België

België

topprodukt !

Buiten de weinige kleurkeuze en de plaats van het snoer aan het strijkijzer ( met mijn grote handen zit het een klein beetje in de weg en had het iets lager mogen staan)heb ik totaal niets aan te merken op dit strijkijzer !

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Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.