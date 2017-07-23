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Μη διαθέσιμο πλέον
Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 170 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 45 γρ./λεπτό σάς προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
LangoVic51
23/07/2017
België
topprodukt !
Buiten de weinige kleurkeuze en de plaats van het snoer aan het strijkijzer ( met mijn grote handen zit het een klein beetje in de weg en had het iets lager mogen staan)heb ik totaal niets aan te merken op dit strijkijzer !
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer Plus GC4510/30 Stoomstrijkijzer