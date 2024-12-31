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  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια
  • Ισχύς με ακρίβεια

Μη διαθέσιμο πλέον

AzurΑτμοσίδερο

GC4410/02

1 βραβείο

Ισχύς με ακρίβεια
Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Το ατμοσίδερο GC4410/02 της Philips με πλάκα SteamGlide σάς προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!
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Σίδερο με ισχυρό ατμό και εξαιρετική ολίσθηση

Ισχύς με ακρίβεια

  • Συνεχής ατμός 40 γρ/λεπτό, βολή 130 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • 2400 Watt

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.