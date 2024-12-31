2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC4410/02
Συνεχής ατμός 40 γρ/λεπτό, βολή 130 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
2400 Watt
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Η ισχύς των 2400 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
Κριτικές