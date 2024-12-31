Ισχύς με ακρίβεια

Για ευκολότερο και ομαλότερο σιδέρωμα, χρειάζεστε τον καλύτερο συνδυασμό ολίσθησης και ισχυρού ατμού. Το ατμοσίδερο GC4410/02 της Philips με πλάκα SteamGlide σάς προσφέρει το καλύτερο δυνατό και στις δύο περιπτώσεις!