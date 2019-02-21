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Μη διαθέσιμο πλέον
1500 W, έως 30 γρ. /λεπτό
Τεχνολογία PureSteam
XL δεξαμενή νερού
Λειτουργία 2-σε-1
Η τεχνολογία PureSteam είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων γύρω από τη γεννήτρια ατμού. Έτσι, έχετε σταθερά ισχυρή παροχή ατμού για πολλά χρόνια.
Η λειτουργία 2-σε-1 επιτρέπει την παροχή ατμού σε οριζόντια αλλά και σε κάθετη θέση. Όταν σιδερώνετε με τον ατμό οριζόντια πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, μπορείτε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα ειδικά στις δύσκολες περιοχές, όπως γιακάδες και μανίκια.
Χάρη στη γρήγορη απομάκρυνση αλάτων, η συσκευή σας μπορεί να διαρκέσει για περισσότερο χρόνο με την ίδια απόδοση ατμού.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
ΈλεναΤ
21/02/2019
Ελλάδα
Εύχρηστο και αποδοτικό
Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με 8 λεπτά παροχή ατμού.