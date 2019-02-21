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  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
  • Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
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Μη διαθέσιμο πλέον

Σύστημα ατμού χειρός

GC440/47

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας
Χάρη στην καινοτομική τεχνολογία PureSteam και στη γρήγορη απομάκρυνση των αλάτων, το νέο σύστημα ατμού StyleTouch εξασφαλίζει ισχυρή παροχή ατμού για πολλά χρόνια! Γρήγορο, ασφαλές και εύχρηστο, είναι ιδανικό για σιδέρωμα της τελευταίας στιγμής και για ευαίσθητα ρούχα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ιδανικό για γρήγορες λεπτομέρειες και ευαίσθητα ρούχα

Το νέο απαραίτητο στοιχείο της ντουλάπας σας

  • 1500 W, έως 30 γρ. /λεπτό

  • Τεχνολογία PureSteam

  • XL δεξαμενή νερού

  • Λειτουργία 2-σε-1

Τεχνολογία PureSteam για συνεχόμενη ισχυρή παροχή ατμού που διαρκεί στο χρόνο

Τεχνολογία PureSteam για συνεχόμενη ισχυρή παροχή ατμού που διαρκεί στο χρόνο

Η τεχνολογία PureSteam είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων γύρω από τη γεννήτρια ατμού. Έτσι, έχετε σταθερά ισχυρή παροχή ατμού για πολλά χρόνια.

2 σε 1 - οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού για καλύτερα αποτελέσματα

2 σε 1 - οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού για καλύτερα αποτελέσματα

Η λειτουργία 2-σε-1 επιτρέπει την παροχή ατμού σε οριζόντια αλλά και σε κάθετη θέση. Όταν σιδερώνετε με τον ατμό οριζόντια πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, μπορείτε να πετύχετε καλύτερα αποτελέσματα ειδικά στις δύσκολες περιοχές, όπως γιακάδες και μανίκια.

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Γρήγορη απομάκρυνση αλάτων

Χάρη στη γρήγορη απομάκρυνση αλάτων, η συσκευή σας μπορεί να διαρκέσει για περισσότερο χρόνο με την ίδια απόδοση ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

21/02/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Εύχρηστο και αποδοτικό

Το τέλειο σύστημα ατμού για ευκολο και γρηγορο σιδέρωμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC440/47 Σύστημα ατμού χειρός

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με 8 λεπτά παροχή ατμού.