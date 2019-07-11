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2 χρόνια εγγύηση
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Μη διαθέσιμο πλέον
2500W
45 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 180 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να χρειαστεί να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.
Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Βραβεία
5.0
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
mkou
11/07/2019
Ελλάδα
Αυτό το προϊόν έχει σπουδαία χαρακτηριστικά
Είμαι ευχαριστημένη με το προϊόν, εύχρηστο και εύκολο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Virginia
21/11/2018
Ελλάδα
Είναι πολύ εύχρηστο
Με το ατμοσίδερο PerfectCare(gc3920/20) διαπίστωσα μεγάλη διαφορά στο σιδέρωμα. Τα ρούχα σιδερώνονται πολύ εύκολα και γρήγορα, ακόμη και τα πουκάμισα, και είναι πολύ απλό στη χρήση. Δε χρειάζεται πλέον να ρυθμίζω την θερμοκρασία ανάλογα με το τύπο υφάσματος.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PerfectCare GC3920/20 Ατμοσίδερο