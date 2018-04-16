ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Μη διαθέσιμο πλέον

Azur PerformerΑτμοσίδερο

GC3811/80

4.5
| (4) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και ευκολία χρήσης. Ο αυτόματος έλεγχος ατμού παρέχει τη σωστή ποσότητα ατμού για κάθε ρούχο, ενώ η πλάκα SteamGlide Plus θα κάνει το σιδέρωμα παιχνιδάκι.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τον πρωτοποριακό μας έλεγχο θερμοκρασίας και ατμού

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide Plus

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2400 Watt

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.5

από 5

4

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

16/04/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα

Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

10/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

20/09/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά

Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.