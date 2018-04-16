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Μη διαθέσιμο πλέον
Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
4.5
από 5
4
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Κώστας71
16/04/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό, θα το ξαναγόραζα
Είναι εύχρηστο και τα πλήκτρα ατμού βρίσκονται στην σωστή θέση. Πολύ καλή σχέση απόδοσης/τιμής.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
aplos73
10/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πάρα πολύ καλό σίδερο.Μεγάλη παροχή ατμού.H πλάκα πολύ καλή και γλιστράει πάνω στα ρούχα. Στους 8 μήνες χάλασε αλλά μου το αντικατάστησαν άμεσα και μπράβο τους.Αυτό δίνει πόντους στην εταιρεία για το after sales της.Θα ξανά αγοράσω σίγουρα κάποιο προϊόν Philips.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
kris1
20/09/2019
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά
Αυτό το προϊόν έχει καλά χαρακτηριστικά. Επίσης,συνδυάζει καλή τιμή με ποιότητα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3811/80 Ατμοσίδερο