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Μη διαθέσιμο πλέον
Παροχή ατμού 40 γρ./λεπτό, βολή 140 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βολή ατμού έως 140 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Sok66
03/05/2018
Ελλάδα
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό σίδερο
Είναι ένα σίδερο απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες μου όπου κυρίως το χρησιμοποιώ για πουκάμισα. Εξαιρετικά αποτελεσματικό και ασφαλές στη χρήση. Έχω ακόμα μια επιφύλαξη με το σύστημα απομάκρυνσης αλάτων αλλά ελπίζω να λυθεί στο μέλλον. Προσωρινά χρησιμοποιώ αποσταγμένο νερό
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3803/30 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Azur Performer GC3803/30 Ατμοσίδερο