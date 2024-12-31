2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC3802/20
Παροχή ατμού 40 γρ./λεπτό, βολή 140 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα κατά των αλάτων
2400 Watt
Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βολή ατμού έως 140 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
Βραβεία
Κριτικές