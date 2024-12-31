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  • Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
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Μη διαθέσιμο πλέον

Azur PerformerΑτμοσίδερο

GC3802/20

1 βραβείο

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα
Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Ο αυτόματος έλεγχος ατμού παρέχει τη σωστή ποσότητα ατμού για κάθε ρούχο, ενώ η πλάκα SteamGlide προσφέρει εξαιρετική ολίσθηση για γρήγορο σιδέρωμα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με τον πρωτοποριακό μας έλεγχο θερμοκρασίας και ατμού

Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

  • Παροχή ατμού 40 γρ./λεπτό, βολή 140 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2400 Watt

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

2400 W για γρήγορη θέρμανση του σίδερου

Με 2400 W, το ατμοσίδερο Azur Performer Plus θερμαίνεται γρήγορα και προσφέρει ισχυρή απόδοση, για εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος.

Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 40 γρ./λεπτό προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 140 γρ.

Βολή ατμού έως 140 γρ.

Βολή ατμού έως 140 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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