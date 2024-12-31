Πιο γρήγορα, πιο εύκολα, πιο έξυπνα

Το ατμοσίδερο Azur Performer της Philips συνδυάζει ισχυρή απόδοση και εύκολη χρήση. Ο αυτόματος έλεγχος ατμού παρέχει τη σωστή ποσότητα ατμού για κάθε ρούχο, ενώ η πλάκα SteamGlide προσφέρει εξαιρετική ολίσθηση για γρήγορο σιδέρωμα.