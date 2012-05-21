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  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

EcoCareΑτμοσίδερο

GC3760/02

3.8

| (5) Κριτικές | 80% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.

Η πρωτοποριακή αυτή λειτουργία εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 25%* ενέργεια, καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.

Δείτε όλα τα οφέλη

με Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας και 30% ανακυκλωμένο υλικό

100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Μαλακή λαβή για διαρκή άνεση όταν σιδερώνετε

Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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3.8

από 5

5

Κριτικές

80%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
1

21/05/2012

België

België

Meer dan zijn geld waard

Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

27/03/2015

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

bon fer

Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur

23/06/2013

Nederland

Nederland

prima strijkijzer

Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το RI3320, στη ρύθμιση μέγιστου ατμού