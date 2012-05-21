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Μη διαθέσιμο πλέον
100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.
Η πρωτοποριακή αυτή λειτουργία εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 25%* ενέργεια, καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Η μαλακή λαβή σε αυτό το σίδερο της Philips κάνει το σιδέρωμα άνετο, ακόμα και μετά από πολλή ώρα.
Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Βραβεία
3.8
από 5
5
Κριτικές
80%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Saskia
21/05/2012
België
Meer dan zijn geld waard
Heel goede strijkijzer voor weinig geld,is spaarzaam en gemakkelijk in gebruik.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Catalinotti
27/03/2015
België
Επαληθευμένος αγοραστής
bon fer
Bon fer, j'ai remplacé mon ancien fer qui m'a servi pendant la dernière decade. Bon systéme de nettoyage et bonne quantité de vapeur 160g. Merci Philips
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3760/32 Fer vapeur
Twins47
23/06/2013
Nederland
prima strijkijzer
Bij gebruik is vooral de automatische uitschakeling heel prettig
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EcoCare GC3760/02 Stoomstrijkijzer
Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το RI3320, στη ρύθμιση μέγιστου ατμού