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Μη διαθέσιμο πλέον
100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.
Η πρωτοποριακή λειτουργία αυτού του ατμοσίδερου της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί 25%* ενέργεια, καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.
2400 W
Βολή ατμού 130 γρ.
ECO
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Βραβεία
4.2
από 5
18
Κριτικές
89%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Mimmirella62
23/04/2022
Italia
Se non me lo avessero fatto cadere in terra...
funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Eunina
09/03/2016
Italia
Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo
Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
startmeup
19/09/2013
Italia
Prodotto molto valido
Buongiorno, ho acquistato questo prodotto per sostituirne uno della stessa marca con caratteristiche simili.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02
Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το RI3320, στη ρύθμιση μέγιστου ατμού