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  • Main in-use photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EcoCare Steam iron
  • Product Lifestyle Philips EcoCare Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

EcoCareΑτμοσίδερο

GC3720/02

4.2

| (18) Κριτικές | 89% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.

Η πρωτοποριακή λειτουργία αυτού του ατμοσίδερου της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων. Παράλληλα, εξοικονομεί 25%* ενέργεια, καθώς περιορίζει την περιττή κατανάλωση ατμού. Το 30% του πλαστικού και του αλουμινίου στο σίδερο είναι ανακυκλωμένο.

Δείτε όλα τα οφέλη

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας και 30% ανακυκλωμένο υλικό

100% ισχύς ατμού, 25%* λιγότερη ενέργεια.

  • 2400 W

  • Βολή ατμού 130 γρ.

  • ECO

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.2

από 5

18

Κριτικές

89%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

23/04/2022

Italia

Italia

Se non me lo avessero fatto cadere in terra...

funzionerebbe ancora oggi. Maneggevole, leggero, non attacca mai ai tessuti

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

09/03/2016

Italia

Italia

Ottimo prodotto vorrei ricomprarlo

Ottimo ferro da stiro Perché la Philips non lo vende online? Attenzione mettete acqua senza calcare e dura fino a 3 anni stirando tutti i giorni

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

19/09/2013

Italia

Italia

Prodotto molto valido

Buongiorno, ho acquistato questo prodotto per sostituirne uno della stessa marca con caratteristiche simili.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro a vapore EcoCare GC3720/02

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Έως 25% εξοικονόμηση ενέργειας, βάσει του IEC 603311, σε σύγκριση με το RI3320, στη ρύθμιση μέγιστου ατμού