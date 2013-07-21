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Μη διαθέσιμο πλέον
100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια
Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.
Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Βραβεία
4.3
από 5
26
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MoniqueKruiningen
21/07/2013
Nederland
Goed en praktisch apparaat
Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!
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Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
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Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer
erica67
21/07/2013
Nederland
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat
prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.
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Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
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Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
akico
18/06/2013
Nederland
Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer
Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.
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Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer