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Μη διαθέσιμο πλέον

EnergyCareΑτμοσίδερο

GC3660/02

4.3

| (26) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.

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Ατμοσίδερο για πιο πράσινο σιδέρωμα

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

  • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Άκρο ατμού για παροχή σε δυσπρόσιτα σημεία

Το μοναδικό άκρο ατμού σε αυτό το σίδερο της Philips συνδυάζει μια ιδιαίτερα μυτερή πλάκα με ειδικές επιμήκεις εγκοπές στην άκρη, για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα ακόμα και στα πιο μικρά και δύσκολα σημεία.

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.3

από 5

26

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

21/07/2013

Nederland

Nederland

Goed en praktisch apparaat

Mijn beste strijkijzer tot nu toe, prettig km gebruik, makkelijk bij te vullen en goed schoon te maken. Dus precies wat een strijkijzer moet zijn!

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Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3660 Stoomstrijkijzer

21/07/2013

Nederland

Nederland

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat

prima degelijk makkelijk in gebruik apparaat. Ben er erg tevreden mee. Is snel heet dus snel te gebruiken.

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Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

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Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

18/06/2013

Nederland

Nederland

Een perfect werkend stoom-sproei-strijkijzer

Het gebruiksgemak van dit strijkijzer is prima en ligt absoluut niet zwaar in de hand.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3660 EnergyCare-stoomstrijkijzer

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