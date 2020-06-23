2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
1300W, έως 24 γρ./λεπτό
Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού
Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml
Αντιθερμική τσάντα αποθήκευσης
Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.
Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.
Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
CatiaR
23/06/2020
Portugal
Para manhãs agitadas e com rugas na roupa
Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.
Πλεονεκτήματα
Rápido no aquecimento
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil
Σε σύγκριση με τα Philips Steam&Go GC310 και GC320, χωρίς θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow.
Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.