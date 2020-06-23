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  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
  • Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

Μη διαθέσιμο πλέον

Steam&GoΣύστημα ατμού χειρός

GC363/30

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση
Πιο εύκολο σιδέρωμα ατμού με τη θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow. Χρησιμοποιήστε το οριζόντια ή κάθετα για τα σημεία που σιδερώνονται δύσκολα και για να φρεσκάρετε τα ρούχα σας, εγγυημένα χωρίς καψίματα. Η μικρή κι ελαφριά σχεδίαση σας βοηθά να το χρησιμοποιείτε παντού και ανά πάσα στιγμή. Ανοίξτε τον ατμό και είστε έτοιμοι!
Δείτε όλα τα οφέλη

Χρησιμοποιήστε το κάθετα ή οριζόντια για καλύτερα αποτελέσματα

Μικρό μέγεθος για εύκολη χρήση

  • 1300W, έως 24 γρ./λεπτό

  • Οριζόντια και κάθετη παροχή ατμού

  • Αποσπώμενο δοχείο νερού 70ml

  • Αντιθερμική τσάντα αποθήκευσης

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Αυτόματη συνεχής παροχή ατμού για εύκολη αφαίρεση τσακίσεων

Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.

Εξάρτημα βούρτσας για πιο χοντρά υφάσματα

Εξάρτημα βούρτσας για πιο χοντρά υφάσματα

Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται, εγγυημένα χωρίς καψίματα

Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

23/06/2020

Portugal

Portugal

Para manhãs agitadas e com rugas na roupa

Tem uma grande rapidez na produção de vapor, ideal para alturas em que não dispomos de muito tempo.

Πλεονεκτήματα

Rápido no aquecimento

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Steam&Go GC363/30 Vaporizador para roupa portátil

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σύγκριση με τα Philips Steam&Go GC310 και GC320, χωρίς θερμαινόμενη πλάκα SmartFlow.

  2. Δοκιμάστηκε από εξωτερικό οργανισμό για τους τύπους βακτηρίων Escherichia coli 8099, Staphylicoccus aureus ATCC 6538, Canidia albicans ATCC 10231 με παροχή ατμού 1 λεπτού.