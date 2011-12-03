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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips EnergyCare Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

EnergyCareSteam Iron

GC3620/02

4

| (107) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.

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Ατμοσίδερο για πιο πράσινο σιδέρωμα

100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια

  • Καλώδιο 3 μ.

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας

Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Αυτό το πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια εξαλείφοντας την περιττή κατανάλωση ατμού.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.0

από 5

107

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

03/12/2011

United Kingdom

United Kingdom

Smooth operator

Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Well done!

good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron

03/09/2013

Italia

Italia

Rapido e robusto

Raggiunge la massima temperatura rapidamente. E' robusto ed affidabile

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Ferro da stiro

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