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Μη διαθέσιμο πλέον
100% ισχύς ατμού, 20%* λιγότερη ενέργεια
Το πρωτοποριακό αυτό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων ενώ παράλληλα, εξοικονομεί αυτόματα 20%* ενέργεια καθώς αποτρέπει την περιττή κατανάλωση ατμού.
Καλώδιο 3 μ.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Αυτόματη εξοικονόμηση ενέργειας Αυτό το πρωτοποριακό χαρακτηριστικό του σίδερου ατμού της Philips εξασφαλίζει 100% ισχύ ατμού για άψογη αφαίρεση των τσακίσεων, ενώ παράλληλα εξοικονομεί ενέργεια εξαλείφοντας την περιττή κατανάλωση ατμού.
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Βραβεία
4.0
από 5
107
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kat00001
03/12/2011
United Kingdom
Smooth operator
Good quality, solid but light iron. Ironing made easy. Extra long flex. Looks good.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron
Kasia
02/10/2011
United Kingdom
Well done!
good size, easy to use, steam is good, happy with my purchase
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Steam iron
Dademo
03/09/2013
Italia
Rapido e robusto
Raggiunge la massima temperatura rapidamente. E' robusto ed affidabile
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Ferro da stiro
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EnergyCare GC3620 Ferro da stiro