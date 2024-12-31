Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώνετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το ξαναγεμίζετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις.