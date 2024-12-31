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  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC3584/30

1 βραβείο

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώνετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το ξαναγεμίζετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με μεγάλο δοχείο νερού

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

  • Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.

  • Κεραμική πλάκα

  • 2600W

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Λειτουργία καθαρισμού αλάτων για αποφυγή συσσώρευσης αλάτων

Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων σάς επιτρέπει να καθαρίζετε το σίδερο Philips απλώς με νερό για να αφαιρέσετε τα σωματίδια αλάτων από αυτό. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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