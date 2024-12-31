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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3584/30
Παροχή ατμού 45 γρ./λεπτό, βολή 180 γρ.
Κεραμική πλάκα
2600W
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Η λειτουργία καθαρισμού αλάτων σάς επιτρέπει να καθαρίζετε το σίδερο Philips απλώς με νερό για να αφαιρέσετε τα σωματίδια αλάτων από αυτό. Αυτό θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του σίδερού σας.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
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