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Μη διαθέσιμο πλέον
Παροχή 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.
Κεραμική πλάκα
Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
2400 W
Άνετο σιδέρωμα με λιγότερο γέμισμα. Χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400ml, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Τα μεγάλα κουμπιά και το πρακτικό ρυθμιστικό ατμού είναι εύκολα προσβάσιμα και σας παρέχουν πλήρη έλεγχο.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
4.7
από 5
3
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Hanny
02/12/2013
België
Goed resultaat
Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer
gertrudis
22/10/2013
Nederland
prima apparaat
werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Poes75
07/07/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.
Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer