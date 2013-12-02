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  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
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  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC3570/02

4.7
| (3) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώνετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το ξαναγεμίζετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις. Η συσκευή απενεργοποιείται αυτόματα όταν την αφήνετε αφύλακτη.
Δείτε όλα τα οφέλη

Με μεγάλο δοχείο νερού και αυτόματο σβήσιμο ασφαλείας

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

  • Παροχή 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.

  • Κεραμική πλάκα

  • Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας

  • 2400 W

Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

Άνετο σιδέρωμα με λιγότερο γέμισμα. Χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400ml, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Τα μεγάλα κουμπιά και το πρακτικό ρυθμιστικό ατμού είναι εύκολα προσβάσιμα και σας παρέχουν πλήρη έλεγχο.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.7

από 5

3

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

02/12/2013

België

België

Goed resultaat

Het strijkijzer is gemakkelijk te gebruiken, niet te zwaar en geeft veel stoom zodanig dat je een goed resultaat hebt.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

22/10/2013

Nederland

Nederland

prima apparaat

werkt prima, het strijken met dit apparaat is een feest. alleen het water is vlug op.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

07/07/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Fijn handzame strijkijzer, die licht is in gebruik.

Strijkijzer is licht en gemakkelijk om mee te strijken. Water reservoir is makkelijk te vullen. Snoer is wat aan de korte kant, maar verder prima apparaat.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3570/02 Stoomstrijkijzer

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.