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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3569/02
Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.
Κεραμική πλάκα
2400 Watt
Άνετο σιδέρωμα με λιγότερο γέμισμα. Χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400ml, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Τα μεγάλα κουμπιά και το πρακτικό ρυθμιστικό ατμού είναι εύκολα προσβάσιμα και σας παρέχουν πλήρη έλεγχο.
Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
2.8
από 5
14
Κριτικές
Ironman22
22/07/2013
United Kingdom
Excellent Iron
Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron
Sunny23
18/06/2013
United Kingdom
Love it
This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron
hww18
27/07/2013
United Kingdom
Philips Steam Iron
Easy to fill up and a pleasure to use only wish cord length was longer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron