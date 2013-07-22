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  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
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  • Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC3569/02

2.8
| (14) Κριτικές

1 βραβείο

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα
Τα ατμοσίδερα της σειράς Philips SmoothCare διαθέτουν ένα από τα μεγαλύτερα δοχεία νερού στην κατηγορία τους. Μπορείτε να σιδερώνετε για περισσότερες ώρες χωρίς να το ξαναγεμίζετε! Χάρη στον ισχυρό ατμό, μπορείτε να ισιώνετε εύκολα ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με μεγάλο δοχείο νερού

Λιγότερο γέμισμα, περισσότερο σιδέρωμα

  • Ατμός 40 γρ./λεπτό, βολή 160 γρ.

  • Κεραμική πλάκα

  • 2400 Watt

Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

Πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400 ml, για πιο αραιό γέμισμα

Άνετο σιδέρωμα με λιγότερο γέμισμα. Χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 400ml, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερη ώρα χωρίς να χρειάζεται γέμισμα. Τα μεγάλα κουμπιά και το πρακτικό ρυθμιστικό ατμού είναι εύκολα προσβάσιμα και σας παρέχουν πλήρη έλεγχο.

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού αυτού του ατμοσίδερου Philips φτάνει τα 40 γρ./λεπτό, προσφέροντας την ιδανική ποσότητα ατμού ώστε να απομακρύνετε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Βολή ατμού έως 160 γρ.

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο ατμό και επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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2.8

από 5

14

Κριτικές

22/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Excellent Iron

Helps me to iron my work shirts in the morning quicker than ever before, I'm impressed. Well recommended!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

18/06/2013

United Kingdom

United Kingdom

Love it

This iron makes light work of my ironing pile. It produces powerful steam which makes tough creases easier to iron out and helps to get excellent results. It was easy to use and seemed not to need refilling as often as my previous iron which is a big plus point. All you could want in an iron.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

27/07/2013

United Kingdom

United Kingdom

Philips Steam Iron

Easy to fill up and a pleasure to use only wish cord length was longer

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για GC3569/02 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.