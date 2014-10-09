2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Καλώδιο 3 μ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα προστασίας από άλατα
2300 Watt
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδερου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας – και ακόμα πιο μακριά!
Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.
Βραβεία
4.1
από 5
7
Κριτικές
86%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
fatima
09/10/2014
France
très bon produit
Vraiment c'est un bon produit, malgré un petit soucis de thermostat plutôt délicat à mon gout. Ce fer est très efficace, facilement utilisable et le cordon qui est bien de 3 mètres est vraiment très pratique.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
dede789
23/09/2013
France
ce produit possède de grandes qualités
cet appareil est tres bien, tres pratique voila voila
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
fidji38
23/04/2013
France
super
super produit simple d'utilisation super design en plus il existe toute les couleurs magnifiques Merci Philips merci beaucoup
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasyCare GC3540/02 Fer vapeur