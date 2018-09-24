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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3390/02
Καλώδιο 3 μ.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Βραβεία
4.0
από 5
3
Κριτικές
thehealthpsychologist
24/09/2018
Ελλάδα
Αποτελεσματικό
Το αγόρασα πριν 10 χρόνια, και μου χάλασε φέτος μετά από πτώση. Πάρα πολύ εύκολο σιδέρωμα, γλιστράει πάνω στα ρούχα και τα σιδερώνει χωρίς πολλές επαναλήψεις. Πρακτικό το στοιχείο με τις πολλές βαθμίδες ατμού. Πολύ καλή επιλογή, με καλή αναλογία ποιότητας-τιμής! Κρίμα που δεν ξαναβγαίνει.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 3300 GC3390/02 Steam Iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 3300 GC3390/02 Steam Iron
Planchadora
03/06/2013
España
Mi primera plancha
Mi primera plancha y FANTASTICA¡¡Diseño fresco y muy cómoda de usar. Calienta el agua muy rapidamenta, y la suela es perfecta, muy suave en cada pasada, y no se araña con las cremalleras o botones.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor
cw22
09/10/2011
France
les filtres sont à laver après chaque utilisation. très fastidieux et long !!
compliqué à nettoyer. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation et sont longs à sêcher... Impossible quand on dispose de peu de temps de ménage !!
Η αξιολογηση έγινε για Centrale vapeur série 3300 GC3390
Η αξιολογηση έγινε για Centrale vapeur série 3300 GC3390