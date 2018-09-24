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Μη διαθέσιμο πλέον

Series 3300Steam Iron

GC3390/02

4
| (3) Κριτικές

1 βραβείο

Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια
Αυτό το ατμοσίδερο της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!
Δείτε όλα τα οφέλη

3 φορές πιο εύκολο σιδέρωμα

Εκπληκτικά αποτελέσματα με ελάχιστη προσπάθεια

  • Καλώδιο 3 μ.

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας εμποδίζει τη συσσώρευση αλάτων

Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 300 ml

Λιγότερο συχνό γέμισμα χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 300 ml

Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
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4.0

από 5

3

Κριτικές

4
3
1

24/09/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Αποτελεσματικό

Το αγόρασα πριν 10 χρόνια, και μου χάλασε φέτος μετά από πτώση. Πάρα πολύ εύκολο σιδέρωμα, γλιστράει πάνω στα ρούχα και τα σιδερώνει χωρίς πολλές επαναλήψεις. Πρακτικό το στοιχείο με τις πολλές βαθμίδες ατμού. Πολύ καλή επιλογή, με καλή αναλογία ποιότητας-τιμής! Κρίμα που δεν ξαναβγαίνει.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 3300 GC3390/02 Steam Iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 3300 GC3390/02 Steam Iron

03/06/2013

España

España

Mi primera plancha

Mi primera plancha y FANTASTICA¡¡Diseño fresco y muy cómoda de usar. Calienta el agua muy rapidamenta, y la suela es perfecta, muy suave en cada pasada, y no se araña con las cremalleras o botones.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 GC3390 Plancha de vapor

09/10/2011

France

France

les filtres sont à laver après chaque utilisation. très fastidieux et long !!

compliqué à nettoyer. Les filtres doivent être nettoyés après chaque utilisation et sont longs à sêcher... Impossible quand on dispose de peu de temps de ménage !!

Η αξιολογηση έγινε για Centrale vapeur série 3300 GC3390

Η αξιολογηση έγινε για Centrale vapeur série 3300 GC3390

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.