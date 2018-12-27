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Μη διαθέσιμο πλέον

3300 seriesΑτμοσίδερο

GC3388

5
| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Για "καυτή" εμφάνιση κάθε μέρα
Αυτό το σίδερο ατμού της Philips σάς προσφέρει όχι μόνο επιπλέον πρακτικότητα χάρη στο μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά ο μοντέρνος σχεδιασμός του σας παρέχει ταυτόχρονα και ένα προϊόν που είναι διασκεδαστικό και εύκολο στη χρήση!
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Εξαιρετικό αποτέλεσμα με ελάχιστη προσπάθεια, 3 φορές ευκολότερο

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  • Καλώδιο 3 μ.

Αρκετά μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού για γρήγορο, εύκολο γέμισμα

Αρκετά μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού για γρήγορο, εύκολο γέμισμα

Με το αρκετά μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, η προσθήκη νερού στο σίδερο είναι γρήγορη και εύκολη. Διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και δεν υπάρχει κίνδυνος να χυθεί νερό!

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.

Ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία.

Με το ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3 μ. του EasyCare, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας – κι ακόμα πιο μακριά!

Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη για εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Ιδιαίτερα ευκρινής ένδειξη για εξαιρετικά ορατή στάθμη νερού

Το σίδερο της Philips διαθέτει μια ιδιαίτερα ευκρινή ένδειξη για να βλέπετε καθαρά τη στάθμη του νερού και να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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5.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

4
3
2
1

27/12/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Τέλειο σίδερο!

Έχει μοντέρνα σχεδίαση, είναι αθάνατο (το έχω πάνω από 10 χρόνια) και δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα παρόλη τη χρήση του (εξυπηρετεί τετραμελή οικογένεια με μικρά παιδιά). Πολύ αξιόπιστο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.