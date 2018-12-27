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Μη διαθέσιμο πλέον
Καλώδιο 3 μ.
Με το αρκετά μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, η προσθήκη νερού στο σίδερο είναι γρήγορη και εύκολη. Διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και δεν υπάρχει κίνδυνος να χυθεί νερό!
Με το ιδιαίτερα μακρύ καλώδιο 3 μ. του EasyCare, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας – κι ακόμα πιο μακριά!
Το σίδερο της Philips διαθέτει μια ιδιαίτερα ευκρινή ένδειξη για να βλέπετε καθαρά τη στάθμη του νερού και να μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαπιστώνετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό.
Βραβεία
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Kalavrita09
27/12/2018
Ελλάδα
Τέλειο σίδερο!
Έχει μοντέρνα σχεδίαση, είναι αθάνατο (το έχω πάνω από 10 χρόνια) και δεν είχα ποτέ το παραμικρό πρόβλημα παρόλη τη χρήση του (εξυπηρετεί τετραμελή οικογένεια με μικρά παιδιά). Πολύ αξιόπιστο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3300 series GC3388/02 Ατμοσίδερο