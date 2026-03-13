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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC3340/02
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 3300 series Steam iron
Αυτό το ατμοσίδερο της Philips δεν σας προσφέρει μόνο περισσότερη ευκολία με το μεγάλο άνοιγμα εισόδου νερού, το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο και την ένδειξη στάθμης νερού, αλλά χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide κάνει το σιδέρωμα ευκολότερο και ομαλότερο!