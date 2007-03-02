2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
GC3321/02
Καλώδιο 3 μ.
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Το διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα του ατμοσίδερου Philips εμποδίζει τη συσσώρευσή των αλάτων χάρη στις ειδικές ταμπλέτες και στην εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων.
Χάρη στο πολύ μακρύ καλώδιο 3 μ. του σίδερου Philips, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας – και ακόμα πιο μακριά!
Βραβεία
Κριτικές