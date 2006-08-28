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Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC3240/02

1 βραβείο

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EasyCare - Η απάντηση στην τέλεια εμφάνιση!

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3 φορές πιο εύκολο σιδέρωμα

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Αρκετά μεγάλη οπή εισόδου νερού για γρήγορο, εύκολο γέμισμα

Αρκετά μεγάλη οπή εισόδου νερού για γρήγορο, εύκολο γέμισμα

Χάρη στην αρκετά μεγάλη εισόδου οπή νερού, μπορείτε να προσθέσετε νερό γρήγορα και εύκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί νερό!

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία

Εξαιρετικά μακρύ καλώδιο για μεγαλύτερη ευκολία

Με το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο 3 μέτρων του EasyCare, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας και όχι μόνο!

Εξαιρετικά ορατή ένδειξη στάθμης νερού

Εξαιρετικά ορατή ένδειξη στάθμης νερού

Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.