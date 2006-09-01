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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3231/02
Χάρη στην αρκετά μεγάλη εισόδου οπή νερού, μπορείτε να προσθέσετε νερό γρήγορα και εύκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί νερό!
Με το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο 3 μέτρων του EasyCare, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας και όχι μόνο!
Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.
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