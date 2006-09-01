Εξαιρετικά ορατή ένδειξη στάθμης νερού

Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.