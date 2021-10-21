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Μη διαθέσιμο πλέον
Χάρη στην αρκετά μεγάλη εισόδου οπή νερού, μπορείτε να προσθέσετε νερό γρήγορα και εύκολα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς υπάρχει κίνδυνος να χυθεί νερό!
Με το εξαιρετικά μακρύ καλώδιο 3 μέτρων του EasyCare, μπορείτε να φτάσετε εύκολα μέχρι τα άκρα της σιδερώστρας σας και όχι μόνο!
Το σίδερο της Philips έχει μια εξαιρετικά ορατή ένδειξη της στάθμης του νερού, για να μπορείτε να βλέπετε με μια ματιά αν έχει μείνει αρκετό νερό ανά πάσα στιγμή.
Βραβεία
3.7
από 5
6
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Spoul
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Μεγάλη αντοχή
Το έχει η μητέρα μου πάνω από 10 χρόνια και ακόμα λειτουργεί καλά. Μικρό θεματάκι με την δημιουργία αλάτων και καθαρισμού.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220/02 Steam Iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220/02 Steam Iron
GaryB59
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220 Steam iron
Twanger
25/07/2012
United Kingdom
good iron
A good iron that does the job and was good value. The hinge on the water filler has broken but can still be used. Been used continuously in our house since 2007.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC3220 Steam iron