Ατμός για κάθετο σιδέρωμα που αφαιρεί τσακίσεις από υφάσματα σε κρεμάστρες

Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη λειτουργία ατμού για την αφαίρεση τσακίσεων από ρούχα σε κρεμάστρες.