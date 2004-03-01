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Μη διαθέσιμο πλέον
GC3116/02
Η συνεχής υψηλή παροχή ατμού βοηθά το εύκολο σιδέρωμα των τσακίσεων.
Απαιτούνται λιγότερα γεμίσματα χάρη στο μεγάλο δοχείο νερού 300 ml. Έτσι, μπορείτε να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα με ένα γέμισμα.
Αυτό το σίδερο της Philips διαθέτει μια κάθετη λειτουργία ατμού για την αφαίρεση τσακίσεων από ρούχα σε κρεμάστρες.
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