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Μη διαθέσιμο πλέον
Μια ηλεκτρική αντλία παρέχει αυτόματα συνεχή παροχή ατμού για εύκολη και γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων.
Το εξάρτημα βούρτσας ανοίγει τις ίνες του υφάσματος και επιτρέπει την καλύτερη διείσδυση του ατμού. Είναι ιδιαίτερα καλό για πιο χοντρά ρούχα, όπως μπουφάν και παλτό. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην απομάκρυνση της βρομιάς και των κόμπων.
Το σύστημα ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε όλα τα υφάσματα και τα ρούχα που σιδερώνονται. Η πλάκα ατμού μπορεί να πιεστεί με ασφάλεια σε κάθε ρούχο χωρίς κίνδυνο καψίματος – μια εξαιρετική λύση για ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι.
Βραβεία
4.4
από 5
82
Κριτικές
95%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MaryBrad
30/12/2021
United Kingdom
Hate ironing, love using this!
I hate ironing and my husband bought me this product- loved it from the first use! I’ve become an expert at drying clothes to produce the least ironing but certain items, especially shirts, you just have to- very impressed with how straightforward , lightweight, quick and easy it is to use and after a little practice the outcome is amazing. The only (tiny) gripe is having to refill the water tank often but we’ll worth it. I’d thoroughly recommend this steamer.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer
Racheyroo09
28/11/2018
United Kingdom
Excellent product
[This review was collected as part of a promotion.] Took the Philips steamer on holiday with us and it was a God sent for my already ironed clothes, that got creased in the suit cases.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer
Cassmonroe
17/08/2018
United Kingdom
Loved it!
[This review was collected as part of a promotion.] Loved this item. Soo easy to use. Lightweight and compact. Great to get creases out of clothes that have been sat in a drawer or hung in wardrobe. Would recommend
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για GC300/26 Handheld garment steamer