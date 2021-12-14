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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.
2400 W
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 160 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
4.4
από 5
150
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Joemac70
14/12/2021
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Superb product
Can’t fault the service or the product. Fits the bill perfectly.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
KAMB46
18/01/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Does the job at a good price
Has all the features required and not heavy as previous iron. The which reviews of irons recommended this iron and at the price it is very good.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
Tomdarragh88
20/11/2018
United Kingdom
Works well, nice design
[This review was collected as part of a promotion.] The iron is easy to use. The surface area is larger than my previous iron so that makes the job easier and faster. Seems to get rid of creases quite quickly without having to go over them loads of times. I found the settings quite clear and easy to change. Also easy to fill with water.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron
Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips