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  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2997/40
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2997/40

4.4

| (150) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την πλάκα SteamGlide*

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2400 W

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 160 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 160 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 160 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.4

από 5

150

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/12/2021

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Superb product

Can’t fault the service or the product. Fits the bill perfectly.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

18/01/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Does the job at a good price

Has all the features required and not heavy as previous iron. The which reviews of irons recommended this iron and at the price it is very good.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

20/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Works well, nice design

[This review was collected as part of a promotion.] The iron is easy to use. The surface area is larger than my previous iron so that makes the job easier and faster. Seems to get rid of creases quite quickly without having to go over them loads of times. I found the settings quite clear and easy to change. Also easy to fill with water.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2994/29 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips