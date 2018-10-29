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  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
  • Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2996/20

4.5
| (2) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.
Δείτε όλα τα οφέλη

4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την πλάκα SteamGlide*

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2400 W

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 150 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

2400 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 150 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 150 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.5

από 5

2

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

29/10/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο

24/06/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Σίδερο ατμού

Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips