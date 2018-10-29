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Μη διαθέσιμο πλέον
2400 W
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 150 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
4.5
από 5
2
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Glavas77
29/10/2018
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Πραγματικά Εξαιρετικό σίδερο ατμού με βοήθησε στο σιδέρωμα στα πουκάμισα ειδικά παρόλο που είμαι άσχετος :) Το προτείνω ανεπιφύλακτα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2996/20 Ατμοσίδερο
Αριάδνη
24/06/2018
Ελλάδα
Σίδερο ατμού
Καλό προϊόν σε πολύ καλή τιμή. Επαρκής ποσότητα ατμού και ξεκούραστο σιδέρωμα. Θα το πρότεινα ανεπιφύλακτα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2997/40 Ατμοσίδερο
Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips