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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.
2300 W
40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού
Βολή ατμού 145 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
4.5
από 5
48
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Syllybee
07/07/2020
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Very easy, functional iron
Good level of steam, making ironing easy. At first thought it would be a little heavy for me but it glides easily
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Worldryder
15/08/2019
United Kingdom
Fast and easy
[This review was collected as part of a promotion.] Would recommend. Always in a rush and the iron heats up fast and is great on thick material. Love the steam feature just make sure u have the jug ready to top up
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Kelzy1301
02/08/2019
United Kingdom
Cuts ironing time in half
[This review was collected as part of a promotion.] I would highly recommend this iron to everybody having 4 kids I have to iron quite a bit but this iron seemed to cut the time I spent on ironing in half. There is plenty of steam it glides across all kinds of clothing with ease it's easy to use different settings and had no problems filling it with water had no leakage what so ever and got all creases out of clothes and didn't leave any marks at all. It heated up very quickly and the steam started straight away.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron
Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips