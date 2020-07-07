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  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Standard Product Photo Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Main in-use photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Product Detail Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Alternative Product Photograph Philips PowerLife Steam iron GC2991/30
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Product in Use Photo Philips PowerLife Steam iron
  • Emotional Benefit Photo Philips PowerLife Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2991/30

4.5

| (48) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με την πλάκα SteamGlide που είναι ανθεκτική στις γρατσουνιές, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την ενσωματωμένη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το σίδερο υψηλής ποιότητας έχει απόδοση με διάρκεια.

Δείτε όλα τα οφέλη

4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια ζωής με την πλάκα SteamGlide*

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2300 W

  • 40 γρ./λεπτό συνεχής παροχή ατμού

  • Βολή ατμού 145 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

2300 W για γρήγορη θέρμανση

2300 W για γρήγορη θέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 145 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 40 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.5

από 5

48

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3

07/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Very easy, functional iron

Good level of steam, making ironing easy. At first thought it would be a little heavy for me but it glides easily

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

15/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Fast and easy

[This review was collected as part of a promotion.] Would recommend. Always in a rush and the iron heats up fast and is great on thick material. Love the steam feature just make sure u have the jug ready to top up

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

02/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Cuts ironing time in half

[This review was collected as part of a promotion.] I would highly recommend this iron to everybody having 4 kids I have to iron quite a bit but this iron seemed to cut the time I spent on ironing in half. There is plenty of steam it glides across all kinds of clothing with ease it's easy to use different settings and had no problems filling it with water had no leakage what so ever and got all creases out of clothes and didn't leave any marks at all. It heated up very quickly and the steam started straight away.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2990/26 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Δοκιμάστηκε σε σύγκριση με την αντικολλητική πλάκα non-stick της Philips