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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLife PlusΑτμοσίδερο

GC2982/30

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού, την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων για ατμό μεγάλης διάρκειας και την εξαιρετικά σταθερή βάση, το ατμοσίδερο Philips PowerLife Plus εγγυάται τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα και δεν σας απογοητεύει ποτέ.
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Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 130 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2300 Watt

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 130 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.