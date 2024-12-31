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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2982/30
Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 130 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα κατά των αλάτων
2300 Watt
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 35 γρ/λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Η βολή ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κάθετο σιδέρωμα και για τις επίμονες τσακίσεις.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
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