Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Χάρη στη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού, την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων για ατμό μεγάλης διάρκειας και την εξαιρετικά σταθερή βάση, το ατμοσίδερο Philips PowerLife Plus εγγυάται τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα και δεν σας απογοητεύει ποτέ.