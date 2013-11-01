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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2920/70

4.6
| (9) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, τη συνεχή υψηλή παροχή ατμού και τις ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο της Philips προσφέρει απόδοση που διαρκεί!
Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 110 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2200 Watt

Ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Ισχυρή παροχή ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Αυτό το ισχυρό σίδερο προθερμαίνεται γρήγορα και διατηρεί τη θερμοκρασία σταθερή κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, διευκολύνοντας τη σωστή αφαίρεση των τσακίσεων.

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Βολή ατμού 110 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 110 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Χάρη στη βολή ατμού 110 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.6

από 5

9

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

01/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

It is simple to use

It is light, simple and powerful to use. It is an excellent product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Steam iron

15/05/2012

Italia

Italia

PERFETTO

PERFETTO sotto tutti i punti di vista l'anticalcare funziona veramente

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920 Ferro da stiro

05/05/2013

België

België

Pour moi, ce produit est quasi parfait.

Très bien sauf pour le type d'eau à utiliser. Je trouverais + simple de pouvoir utiliser de l'eau déminéralisée

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2920/02 Fer vapeur

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.