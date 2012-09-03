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Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο Philips προσφέρει απόδοση επένδυσης που διαρκεί!
2000 W
Ροή ατμού 30 γρ/λεπτό
Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
4.3
από 5
24
Κριτικές
87%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Viv26
03/09/2012
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Philips Powerlife Steam Iron GC2910 SteamGlide
After 45 years of marriage, I can honestly say that this is the best iron I have owned. Very easy to fill and empty, and it just glides over the clothes.
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Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2910/02 Steam iron
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Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2910/02 Steam iron
2882
02/11/2011
United Kingdom
Great value
The iron was recommened by Which as a best buy and I thoroughly agree. It is very attractive to look at and the transparent body makes it easy to see how much water it contains. It isn't too heavy but nevertheless manages to remove creases with ease. Lots of steam when I need it (this means it will need refilling if ironing a large load but that's no problem) and the self clean system is very useful. Extremely good value for money.
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Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2910/02 Steam iron
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Η αξιολογηση έγινε για PowerLife GC2910/02 Steam iron
pierom
24/08/2012
Italia
ottimo acquisto
Ottimo prodotto, invio rapido , comodo l'uso in ogni condizione d'uso.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro PowerLife GC2910/02
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Ferro da stiro PowerLife GC2910/02