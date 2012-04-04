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Μη διαθέσιμο πλέον

PowerLifeΑτμοσίδερο

GC2906/02

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο Philips προσφέρει απόδοση επένδυσης που διαρκεί!

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2000 W

  • Ροή ατμού 30 γρ/λεπτό

  • Βολή ατμού 85 γρ.

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 85 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 85 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Χάρη στη βολή ατμού 85 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.