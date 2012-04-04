Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο Philips προσφέρει απόδοση επένδυσης που διαρκεί!