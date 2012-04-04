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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2906/02
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και την εύχρηστη λειτουργία καθαρισμού αλάτων, αυτό το πρακτικό ατμοσίδερο Philips προσφέρει απόδοση επένδυσης που διαρκεί!
2000 W
Ροή ατμού 30 γρ/λεπτό
Βολή ατμού 85 γρ.
Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι και 30 γρ./λεπτό για αποτελεσματικότερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Χάρη στη βολή ατμού 85 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.
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