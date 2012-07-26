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Μη διαθέσιμο πλέον
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Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, 2200 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, το σίδερο Philips GC2840/02 προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής, που διαρκεί!
2200 W
Προστατευτικό
Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 32 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.
Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.
Βραβεία
4.8
από 5
5
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
TR64
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron
chriscross
26/07/2012
United Kingdom
easy to use
I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron
Voetsek
02/10/2011
United Kingdom
Very Impressed
I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron