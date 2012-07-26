ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2840
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2840

Μη διαθέσιμο πλέον

2800 SeriesΑτμοσίδερο

GC2840/02

4.8

| (5) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, 2200 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, το σίδερο Philips GC2840/02 προσφέρει εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής, που διαρκεί!

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με νέα πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • 2200 W

  • Προστατευτικό

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 32 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού μέχρι 32 γρ./λεπτό για καλύτερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Σύστημα Drip Stop για ρούχα χωρίς λεκέδες όταν σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop του ατμοσίδερου Philips σας δίνει τη δυνατότητα να σιδερώνετε ευαίσθητα υφάσματα σε χαμηλές θερμοκρασίες, χωρίς να ανησυχείτε για λεκέδες από σταγόνες νερού.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.8

από 5

5

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

26/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

easy to use

I've always used Philips irons and this one is excellent. I particularly like the drip stop feature on these irons as other brands either don't feature them or they don't work very well. This model is easy to use, lightweight and heats up very quickly. I would recommend this product.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Very Impressed

I am very impressed with this iron as it is very easy to use and heats up very quickly, this is the first time I have used a Philips iron after using another brand for years, so much so that I purchased another for my son.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2840 Steam iron

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.