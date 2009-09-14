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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2820/02
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, το σίδερο Philips GC2820/02 προσφέρει μια εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής, που διαρκεί!
Παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό, βολή 90 γρ.
Πλάκα SteamGlide
Σύστημα κατά των αλάτων
2000 Watt
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
Με το πέρασμα του χρόνου, στο σίδερό σας συσσωρεύονται άλατα. Η ταμπλέτα διάσπασης αλάτων διαλύει τα άλατα σε μικρά κομμάτια για να μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα το σίδερο. Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα.
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