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Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC2820/02

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, το σίδερο Philips GC2820/02 προσφέρει μια εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής, που διαρκεί!

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με νέα πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • Παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό, βολή 90 γρ.

  • Πλάκα SteamGlide

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2000 Watt

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Οι ταμπλέτες διασπούν τα άλατα για εύκολη απομάκρυνση

Με το πέρασμα του χρόνου, στο σίδερό σας συσσωρεύονται άλατα. Η ταμπλέτα διάσπασης αλάτων διαλύει τα άλατα σε μικρά κομμάτια για να μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα το σίδερο. Αυτός ο καθαρισμός πρέπει να πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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