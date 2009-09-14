Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε μέρα, θέλετε ένα σίδερο που δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, 2000 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και ταμπλέτες διάσπασης αλάτων, το σίδερο Philips GC2820/02 προσφέρει μια εξαιρετική σχέση ποιότητας/τιμής, που διαρκεί!