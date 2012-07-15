2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα
Για εξαιρετικά αποτελέσματα μέρα με τη μέρα, χρειάζεστε ένα σίδερο που δεν σας απογοητεύει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, ισχύ 2000 W για σταθερά υψηλή παροχή ατμού και εύκολο σύστημα καθαρισμού αλάτων, αυτό το ατμοσίδερο Philips προσφέρει διαχρονική αξία για τα χρήματά σας!
SteamGlide
Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.
Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.
Βραβεία
4.1
από 5
16
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
MrsMcleod
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron
happyhippo
15/07/2012
United Kingdom
Overall a good product
Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron
JohnMcDarren
02/10/2011
United Kingdom
Easy to understand and use
An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron