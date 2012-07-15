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  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
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  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Standard Product Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product Detail Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Alternative Product Photograph Philips 2800 series Steam iron GC2810
  • Product in Use Photo Philips 2800 series Steam iron GC2810

Μη διαθέσιμο πλέον

2800 SeriesSteam Iron

GC2810/02

4.1

| (16) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

Για εξαιρετικά αποτελέσματα μέρα με τη μέρα, χρειάζεστε ένα σίδερο που δεν σας απογοητεύει ποτέ. Με τη νέα πλάκα SteamGlide, ισχύ 2000 W για σταθερά υψηλή παροχή ατμού και εύκολο σύστημα καθαρισμού αλάτων, αυτό το ατμοσίδερο Philips προσφέρει διαχρονική αξία για τα χρήματά σας!

Δείτε όλα τα οφέλη

Σίδερο με νέα πλάκα SteamGlide

Τέλεια απόδοση, κάθε μέρα

  • SteamGlide

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού

Η ισχύς των 2000 Watt σάς εξασφαλίζει συνεχή υψηλή παροχή ατμού.

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της Philips για το ατμοσίδερό σας. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές, γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.1

από 5

16

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

15/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Overall a good product

Very easy to use. Light in weight and performs very well. certainly a great improvment on my previous iron made by an alternative company

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

02/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Easy to understand and use

An excellent product that does what it says on the box. good performance easy to understand and use.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 2800 series GC2810 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.