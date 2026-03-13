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Μη διαθέσιμο πλέον
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GC2640/03
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips 2500 series Steam iron
Για καταπληκτικά αποτελέσματα, χρειάζεστε ισχυρή δέσμη ατμού και ένα σίδερο που δεν παραδίδει τα όπλα. Με βολή ατμού 95 γρ., ισχύ 2100 W για συνεχή υψηλή παροχή ατμού και διπλό ενεργό σύστημα προστασίας από τα άλατα, το πρακτικό αυτό σίδερο αποτελεί διαχρονική αξία!