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Μη διαθέσιμο πλέον
2100W
Βολή ατμού 110 γρ.
Συνεχής παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό
Κεραμική πλάκα
Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.
Βραβεία
4.6
από 5
8
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Pilotos
04/05/2020
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξεταστική εξυπηρέτηση
Εξυπερετηθηκα εύκολα,γρήγορα και άμεσα από τα κεντρικά της fhilips και το astra service
Πλεονεκτήματα
Φτηνό,ελαφρύ,εύκολο στην χρήση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ατμοσίδερο
fplopes
13/12/2021
Portugal
Funcional e sem esforço
Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.
Πλεονεκτήματα
Fácil utilização
Μειονεκτήματα
nada
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
FlaCosta
01/12/2021
Portugal
Μέρος της προώθησης
Qualidade e preço
Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.
Πλεονεκτήματα
Leve, design e passa a Ferro muito bem
Μειονεκτήματα
Não encontrei nenhuma
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor