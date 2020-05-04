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  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeed PlusΑτμοσίδερο

GC2145/20

4.6
| (8) Κριτικές | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος
Το EasySpeed Plus επιταχύνει το σιδέρωμα χάρη στις ισχυρές ριπές ατμού για την αφαίρεση των δύσκολων τσακίσεων. Διαθέτει ανθεκτική κεραμική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση και σύστημα διακοπής σταξίματος που εμποδίζει τις διαρροές. Αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που επιταχύνουν τη διαδικασία σιδερώματος.
Δείτε όλα τα οφέλη

Επιταχύνει το σιδέρωμα με 3 τρόπους

Γρήγορο από την αρχή έως το τέλος

  • 2100W

  • Βολή ατμού 110 γρ.

  • Συνεχής παροχή ατμού 30 γρ./λεπτό

  • Κεραμική πλάκα

2100 W για γρήγορη προθέρμανση

2100 W για γρήγορη προθέρμανση

Επιτυγχάνει γρήγορη προθέρμανση και ισχυρή απόδοση.

Η βολή ατμού έως 110 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Η βολή ατμού έως 110 γρ. αντιμετωπίζει και τις πιο επίμονες τσακίσεις

Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.

Παροχή ατμού έως 30 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Παροχή ατμού έως 30 γρ./λεπτό για ισχυρή, σταθερή απόδοση

Ισχυρή και σταθερή παροχή ατμού για την αφαίρεση των τσακίσεων γρηγορότερα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.6

από 5

8

Κριτικές

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2
1

04/05/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξεταστική εξυπηρέτηση

Εξυπερετηθηκα εύκολα,γρήγορα και άμεσα από τα κεντρικά της fhilips και το astra service

Πλεονεκτήματα

Φτηνό,ελαφρύ,εύκολο στην χρήση

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ατμοσίδερο

13/12/2021

Portugal

Portugal

Funcional e sem esforço

Mesmo com os meus 78 anos em casa quero tudo fazer e este ferro foi sem dúvida uma surpresa, pela sua fácil utilização, mesmo quem não tem experiência consegue facilmente usar, por isso as minhas netas quando cá vêm pedem para experimentar.

Πλεονεκτήματα

Fácil utilização

Μειονεκτήματα

nada

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

01/12/2021

Portugal

Portugal

Qualidade e preço

Um óptimo produto em comparação qualidade e preço acessível. Sendo um excelente produto com resultados eficazes. Muito satisfeita com a compra.

Πλεονεκτήματα

Leve, design e passa a Ferro muito bem

Μειονεκτήματα

Não encontrei nenhuma

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed Plus GC2145/20 Ferro a vapor

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.