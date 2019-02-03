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  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
  • Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeedΑτμοσίδερο

GC2042/40

4
| (1) Κριτική

1 βραβείο

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.
Δείτε όλα τα οφέλη

3 τρόποι για γρήγορο σιδέρωμα

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

  • Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.

  • Κεραμική πλάκα

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • 2100 Watt

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού 100 γρ. για εύκολη αφαίρεση των επίμονων τσακίσεων

Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Συνεχής παροχή ατμού έως 35 γρ./λεπτό

Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

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Κριτικές

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4.0

από 5

1

Κριτική

5
3
2
1

03/02/2019

Portugal

Portugal

Produto com boas características

Não recomendo porque só durou 3 anos e meio, penso que um produto destes deveria não avariar tão facilmente.

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC2042/40 Steam iron

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC2042/40 Steam iron

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