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Μη διαθέσιμο πλέον
GC2042/40
Παροχή ατμού 35 γρ./λεπτό, βολή 100 γρ.
Κεραμική πλάκα
Σύστημα κατά των αλάτων
2100 Watt
Ισχύς έως και 2100 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.
Βολή ατμού έως 100 γρ. για γρήγορη αφαίρεση ακόμα και των πιο επίμονων τσακίσεων.
Η συνεχής παροχή ατμού έως και 35 γρ./λεπτό σας προσφέρει την ιδανική ποσότητα ατμού, ώστε να αφαιρείτε αποτελεσματικά όλες τις τσακίσεις.
Βραβεία
4.0
από 5
1
Κριτική
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03/02/2019
Portugal
Produto com boas características
Não recomendo porque só durou 3 anos e meio, penso que um produto destes deveria não avariar tão facilmente.
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC2042/40 Steam iron
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC2042/40 Steam iron