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Μη διαθέσιμο πλέον
Βολή ατμού έως 90 γρ.
Αντικολλητική πλάκα
Κατά των αλάτων
Λιγότερο συχνά γέμισμα, χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 220 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα σε μία δόση.
Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό νερό βρύσης, ενώ χάρη στη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τα τυχόν συσσωρευμένα άλατα. Αν χρησιμοποιείτε κανονικό νερό βρύσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα, ώστε να διατηρήσετε την απόδοση του ατμοσίδερου Philips.
Βραβεία
4.7
από 5
94
Κριτικές
99%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Μika1973
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Γρήγορο σιδέρωμα
Έυκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Ωραίο design καθάρισμός των αλάτων.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Lou98
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
ευκολο και ελαφρυ
Ωραιο σιδερο, ελαφρυ και με καλη απόδοση ατμου. Ευκολόχρηστο και αποτελεσματικο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Αντρεα
08/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Είναι ελαφρύ και γρήγορο στο σιδέρωμα
Είναι ελαφρύ γι'αυτούς που έχουν προβλήματα στα χέρια τους!!!
Πλεονεκτήματα
Ωραίο λειτουργικό ελαφρύ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο
Σε σχέση με την προηγούμενη σειρά Comfort