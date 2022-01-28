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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product Detail Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC1741/70

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeedΑτμοσίδερο

GC1741/70

4.5

| (259) Κριτικές | 94% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πρακτικό και αποτελεσματικό

Το σίδερο EasySpeed κάνει το σιδέρωμα εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στην παροχή ατμού, με την οποία μπορείτε να ισιώνετε ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις, την αντικολλητική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα, και τη λειτουργία Calc Clean για μακροχρόνια απόδοση.

Δείτε όλα τα οφέλη

4 ρυθμίσεις ατμού, για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα

Πρακτικό και αποτελεσματικό

  • Βολή ατμού έως 90 γρ.

  • Αντικολλητική πλάκα

  • Κατά των αλάτων

Δοχείο νερού 220 ml για περισσότερο σιδέρωμα

Δοχείο νερού 220 ml για περισσότερο σιδέρωμα

Λιγότερο συχνά γέμισμα, χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 220 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα σε μία δόση.

4 ρυθμίσεις ατμού για καλύτερα αποτελέσματα σε διάφορους τύπους υφασμάτων

Λειτουργία Calc Clean για διαρκή απόδοση ατμού

Λειτουργία Calc Clean για διαρκή απόδοση ατμού

Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό νερό βρύσης, ενώ χάρη στη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τα τυχόν συσσωρευμένα άλατα. Αν χρησιμοποιείτε κανονικό νερό βρύσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα, ώστε να διατηρήσετε την απόδοση του ατμοσίδερου Philips.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.5

από 5

259

Κριτικές

94%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

28/01/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

πολύ καλό κ πολυ καλη τιμή

δεν έχω βρει ακόμα κάτι αρνητικό, επώνυμο προϊόν και σε πολύ οικονομική τιμή

Πλεονεκτήματα

ποιοτικό και πολύ οικονομικό

Μειονεκτήματα

δεν εχω διαπιστώσει ακόμα κάτι

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1741/70 Ατμοσίδερο

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-28

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1741/70 Ατμοσίδερο

Ημερομηνία χρήσης 2020-12-28

12/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

A lovely light iron

It’s light, so it’s easier to manage when you have arthritis in your hands, it glides easily, its steam is steady and irons beautifully. I nearly rejected buying it because others felt the cord is too short. In my opinion, it’s long enough but if you have to plug in away from your ironing board, that may hinder. For me, it’s not a problem. Glad I bought it

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron

03/05/2025

United Kingdom

United Kingdom

Επαληθευμένος αγοραστής

Great little iron

Very pleased with this. I wanted one not too heavy and this furs the bill. It has a lovely pointed top to iron into those difficult places too. Easy to fill and good rate of steam. It suits me perfectly.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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