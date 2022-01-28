2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Πρακτικό και αποτελεσματικό
Το σίδερο EasySpeed κάνει το σιδέρωμα εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στην παροχή ατμού, με την οποία μπορείτε να ισιώνετε ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις, την αντικολλητική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα, και τη λειτουργία Calc Clean για μακροχρόνια απόδοση.
Βολή ατμού έως 90 γρ.
Αντικολλητική πλάκα
Κατά των αλάτων
Λιγότερο συχνά γέμισμα, χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 220 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα σε μία δόση.
Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί με κανονικό νερό βρύσης, ενώ χάρη στη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα τα τυχόν συσσωρευμένα άλατα. Αν χρησιμοποιείτε κανονικό νερό βρύσης, πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία καθαρισμού αλάτων μία φορά το μήνα, ώστε να διατηρήσετε την απόδοση του ατμοσίδερου Philips.
Βραβεία
4.5
από 5
259
Κριτικές
94%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
stam75rodos
28/01/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
πολύ καλό κ πολυ καλη τιμή
δεν έχω βρει ακόμα κάτι αρνητικό, επώνυμο προϊόν και σε πολύ οικονομική τιμή
Πλεονεκτήματα
ποιοτικό και πολύ οικονομικό
Μειονεκτήματα
δεν εχω διαπιστώσει ακόμα κάτι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1741/70 Ατμοσίδερο
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-28
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1741/70 Ατμοσίδερο
Ημερομηνία χρήσης 2020-12-28
Sleepyhead57
12/05/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
A lovely light iron
It’s light, so it’s easier to manage when you have arthritis in your hands, it glides easily, its steam is steady and irons beautifully. I nearly rejected buying it because others felt the cord is too short. In my opinion, it’s long enough but if you have to plug in away from your ironing board, that may hinder. For me, it’s not a problem. Glad I bought it
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron
Suecatt
03/05/2025
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Great little iron
Very pleased with this. I wanted one not too heavy and this furs the bill. It has a lovely pointed top to iron into those difficult places too. Easy to fill and good rate of steam. It suits me perfectly.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1751/89 Steam iron
Σε σχέση με την προηγούμενη σειρά Comfort