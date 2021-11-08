ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeedΑτμοσίδερο

GC1740/20

4.7
| (94) Κριτικές | 99% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Πρακτικό και αποτελεσματικό
Το σίδερο EasySpeed κάνει το σιδέρωμα εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στην παροχή ατμού, με την οποία μπορείτε να ισιώνετε ακόμη και τις πιο δύσκολες τσακίσεις, την αντικολλητική πλάκα που προσφέρει εύκολη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα, και τη λειτουργία Calc Clean για μακροχρόνια απόδοση.
Δείτε όλα τα οφέλη

4 ρυθμίσεις ατμού, για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα

Πρακτικό και αποτελεσματικό

  • Βολή ατμού έως 90 γρ.

  • Αντικολλητική πλάκα

  • Κατά των αλάτων

Πιο πλατιά οπή για εύκολη πλήρωση νερού*

Πιο πλατιά οπή για εύκολη πλήρωση νερού*

Δοχείο νερού 220 ml για περισσότερο σιδέρωμα

Δοχείο νερού 220 ml για περισσότερο σιδέρωμα

Λιγότερο συχνά γέμισμα, χάρη στο πολύ μεγάλο δοχείο νερού 220 ml, για να σιδερώνετε περισσότερα ρούχα σε μία δόση.

Αντικολλητική πλάκα που γλιστράει εύκολα και γρήγορα σε όλα τα υφάσματα

Η πλάκα του σίδερου Philips διαθέτει επίστρωση από ειδικό αντικολλητικό υλικό για άριστη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.7

από 5

94

Κριτικές

99%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Γρήγορο σιδέρωμα

Έυκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Ωραίο design καθάρισμός των αλάτων.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

ευκολο και ελαφρυ

Ωραιο σιδερο, ελαφρυ και με καλη απόδοση ατμου. Ευκολόχρηστο και αποτελεσματικο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

08/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Είναι ελαφρύ και γρήγορο στο σιδέρωμα

Είναι ελαφρύ γι'αυτούς που έχουν προβλήματα στα χέρια τους!!!

Πλεονεκτήματα

Ωραίο λειτουργικό ελαφρύ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1744/20 Ατμοσίδερο

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Σε σχέση με την προηγούμενη σειρά Comfort