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  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό
  • Πρακτικό και αποτελεσματικό

Μη διαθέσιμο πλέον

Ατμοσίδερο

GC1433/30

1 βραβείο

Πρακτικό και αποτελεσματικό
Αυτό το πρακτικό σίδερο ατμού κάνει το σιδέρωμα πιο εύκολο και αποτελεσματικό χάρη στη συνεχή παροχή ατμού και την αντικολλητική πλάκα που διευκολύνει την ολίσθηση. Με ένα πρακτικό σίδερο, το σιδέρωμα γίνεται πιο απλό.
Δείτε όλα τα οφέλη

3 τρόποι για πιο εύκολο σιδέρωμα

Πρακτικό και αποτελεσματικό

  • 2000 W

  • Σύστημα κατά των αλάτων

  • Αντικολλητική πλάκα

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.