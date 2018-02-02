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  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron

Μη διαθέσιμο πλέον

EasySpeedΑτμοσίδερο

GC1026/30

4.5

| (4) Κριτικές

1 βραβείο

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.

Δείτε όλα τα οφέλη

3 τρόποι για γρήγορο σιδέρωμα

Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος

  • Παροχή ατμού 25 γρ./λεπτό, βολή 90 γρ.

  • Αντικολλητική πλάκα

  • Σύστημα προστασίας από άλατα

  • 2000 Watt

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού

Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Βολή ατμού έως 90 γρ. για τις πιο επίμονες τσακίσεις

Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_PBTAWARD66

Κριτικές

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4.5

από 5

4

Κριτικές

4
2
1

02/02/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

Πολύ καλό

Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο

29/01/2017

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Super einfache Bedienung

Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

17/09/2015

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

super gerät

Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.