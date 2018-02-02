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Μη διαθέσιμο πλέον
GC1026/30
Γρήγορο, από την αρχή έως το τέλος
Το σίδερο EasySpeed αυξάνει την ταχύτητα σιδερώματος χάρη στο άκρο τριπλής ακρίβειας, την ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στην πλάκα και τη συνεχή παροχή ατμού.
Παροχή ατμού 25 γρ./λεπτό, βολή 90 γρ.
Αντικολλητική πλάκα
Σύστημα προστασίας από άλατα
2000 Watt
Ισχύς έως και 2000 W για συνεχή, υψηλή παροχή ατμού.
Χάρη στη βολή ατμού 90 γρ., μπορείτε να εξαφανίσετε εύκολα ακόμα και τις πιο επίμονες ζάρες.
Συνεχής παροχή ατμού έως 25 γρ./λεπτό για αποτελεσματική αφαίρεση των τσακίσεων.
Βραβεία
4.5
από 5
4
Κριτικές
aplos73
02/02/2018
Ελλάδα
Πολύ καλό
Πολύ καλό και πρακτικό σίδερο.Κάνεις εύκολα την δουλειά σου και μεταφέρετε εύκολα.Το μόνο κακό είναι οι αν έχεις πολλά ρούχα να σιδερώσεις σε κουράζει γιατί είναι σχετικά μικρό σίδερο.Κατά τα άλλα μια χαρά είναι.Και οικονομικό.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Ατμοσίδερο
Olli89
29/01/2017
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Super einfache Bedienung
Habe das Bügeleisen zum Geburtstag bekommen und bin total begeistert :-) einfache Bedienung, leichtes Bügeleisen und bügelt super gut und schnell. Würde ich immer wieder kaufen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Hexe63
17/09/2015
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
super gerät
Schnelles bügeln...gleitet leicht ....und ist auch vom Gewicht leicht
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για EasySpeed GC1026/30 Dampfbügeleisen